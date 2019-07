Mann stinksauer wegen Rechnung für Pipi-Pause

Auch am Montag war Gottfried Jäger aus Stansstad NW noch richtig in Rage: «Ich musste mich sehr beherrschen», sagt er. Grund für die Aussage ist eine Rechnung in der Höhe von 60 Franken, die Jäger am Samstag bekommen hat. Dabei handelte es sich um eine sogenannte Umtriebsentschädigung, denn Bussen dürfen nur von der Polizei ausgestellt werden, wie Natascha Waser, Sachbearbeiterin der Securitas gegenüber 20 Minuten sagt.

Umfrage Haben Sie sich wegen einer Busse auch schon grün und blau geärgert? Ich ärgere mich immer, wenn ich eine Busse kassiere.

Nein, denn wenn ich gebüsst werde habe ich etwas falsch gemacht.

Ich nehme eine Busse mit Humor und gönne dem Staat die zusätzliche Einnahme.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Doch der Reihe nach: Jäger musste am Samstagmorgen auf die Post neben der Universität und dem Bahnhof. Korrekt löste er sein kostenloses Parkticket, mit dem er sein Auto 15 Minuten stehen lassen durfte. Als er aus der Post kam, hatte er noch genügend Parkzeit übrig: Er ging in den Bahnhof, um auf einer der Toiletten die Blase zu entleeren.

Parksünder hat Plakat nicht bemerkt

Zurück auf dem fast leeren Parkplatz traf Jäger fast der Schlag: An seinem Auto war die Rechnung für eine Umtriebsentschädigung in der Höhe von 60 Franken angebracht. Gleich neben dem Auto stand der zuständige Mann der Securitas. «Ich habe ihn angesprochen und gefragt, was das soll, er habe mich ja sicher bei der Post bemerkt. In der Folge bekam ich die Antwort: ‹Wenn Sie hier parkieren, dürfen Sie das Areal nicht verlassen›», so Jäger.

Der Parksünder gesteht ein, dass diese Regel auf einem Plakat bei den Parkplätzen vermerkt sei, doch habe er dieses nicht bemerkt. Man gehe doch davon aus, dass man die bezahlte Parkzeit ausnützen könne. «Darum habe ich habe dem Mann erklärt, dass ich noch schnell im Bahnhof war, weil ich aufs WC musste. Dies hat den Securitas aber überhaupt nicht interessiert», sagt Jäger noch immer erbost. Der Parkplatzwächter habe ihm nur geantwortet, wenn er auf das WC müsse, dann müsse er sich auch einen neuen Parkplatz suchen.

Kanton hat Parkplätze an die Post vermietet

Fazit für Jäger: «Das war das teuerste Bisi meines Lebens. Ich werde in Zukunft meine Notdurft entweder direkt bei der Post oder beim Parkplatz erledigen, das Areal werde ich deswegen nicht mehr verlassen.»

Sachbearbeiterin Natascha Waser fordert Jäger auf, eine schriftliche Einsprache mit seiner Schilderung des Vorfalls bei der Securitas zu machen. Sie weist allerdings auch darauf hin, dass das Areal vor der Post nicht verlassen werden darf. Über die Höhe der Rechnung sagt Waser: «Der Preis wird vom Eigentümer festgelegt.» In diesem Fall ist die Post als Mieterin der Fläche zuständig.

Denn auf Anfrage beim Kanton Luzern, dem das Grundstück gehört, heisst es, die erwähnten Parkplätze würden vermietet. Die Post habe den Vertrag mit der Securitas abgeschlossen, sodass die Parkplätze ausschliesslich Postkunden zur Verfügung stehen.