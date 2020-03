Mann lauert Ex-Freundin auf und vergewaltigt sie

Sie stand in einer Nacht im Dezember 2018 gerade vor ihrer Wohnungstüre, als es passierte: Kurz vor Mitternacht wollte eine Frau in Emmenbrücke LU ihre Wohnung betreten, als sie von hinten in die Wohnung gestossen wurde. Ihr Ex-Freund, ein heute 26-jähriger Mann, hatte sich im Treppenhaus versteckt und sie in die Wohnung geschoben, heisst es im Urteil der Luzerner Kriminalhgerichts.

Rund eine Stunde unterhielten sich die Frau und ihr Ex-Freund in der Küche. Dann holte der Mann Klebeband aus einem Schrank und wollte seiner Ex-Freundin den Mund zukleben. Die Frau wehrte sich. Er aber packte sie an den Händen und zog sie ins Schlafzimmer. Das Opfer wehrte sich weiter, worauf der Täter sie bedrohte, ins Schlafzimmer zerrte und aufs Bett stiess.

Opfer mit Messer bedroht

Als sie «versuchte, auf die andere Seite des Bettes zu gelangen, zog sie der Beschuldigte zu sich hin und hielt ihr zunächst mit den Händen und dann mit einem Kissen den Mund und die Nase zu», heisst es im Urteil des Luzerner Kriminalgerichts. Danach vergewaltigte er das Opfer.

Die Frau ging anschliessend in die Küche. Der Mann folgte ihr und sie unterhielten sich längere Zeit. «Während dieses Gesprächs nahm der Beschuldigte ein Küchenmesser aus einer Schublade», heisst es weiter. Damit bedrohte er das Opfer und verlangte den Wohnungsschlüssel Geld. Allerdings verliess er die Wohnung danach nicht. Viel mehr kam es danach zu einer weiteren Vergewaltigung. Anschliessend verbrachte der Verurteilte auch die Nacht in der Wohnung seines Opfers.

Das Kriminalgericht verurteilte den 26-Jährigen unter anderem wegen Vergewaltigung, Drohung und Raub zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Berufung wurde eingelegt.

(gwa)