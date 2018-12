«Marielou» verwüstet Weihnachtsmärkte

Es ist ein Bild der Verwüstung, das die Verantwortlichen und Standbetreiber antrafen, als sie am Sonntagmorgen in Willisau ins Städtchen kamen: Zehn Stände hatte Sturmtief «Marielou» zerstört. Nun findet der beliebte Weihnachtsmarkt in Willisau nicht statt. «Am Sonntagnachmittag werden in Willisau erneut Sturmböen erwartet, die Sicherheit wäre nicht gewährleistet gewesen», sagt Sandra Affolter, Co-Präsidentin des Weihnachtsmarktes.

Besonders bitter: «Der Weihnachtsmarkt in Willisau findet nur an drei Tagen statt. Wir erwarten, dass etwa ein Drittel weniger den Markt besuchen.» Üblicherweise werden um die 20'000 Besucher erwartet, nun müssen die 120 Aussteller wohl empfindliche Umsatzeinbussen in Kauf nehmen.

«Es tut uns wahnsinnig leid, es ist so ein traumhafter Markt. Am Sonntagmorgen zum Beispiel kam extra eine Gruppe aus Italien angereist. Aber gegen das Wetter sind wir machtlos, und die Sicherheit geht vor.»

Auch Einsiedler Markt wegen Sturm beendet

Auch der grosse Weihnachtsmarkt in Einsiedeln im Kanton Schwyz ist betroffen. Auch dort können die Stände am Sonntag nicht öffnen. Gemäss der Website des Marktes sind ebenfalls die Witterungsbedinungen der Grund; die Sicherheit könne nicht gewährleistet werden.

Der Weihnachtsmarkt in Einsiedeln ist am Sonntag somit zu Ende gegangen, er begann am 1. Dezember. Der Einsiedler Weihnachtsmarkt hat 140 Stände und bis zu 80'000 Besucher jährlich.

Ebenfalls nicht stattfinden kann der Weihnachtsmarkt in Stans NW am Sonntag.

Der Weihnachtsmarkt in Luzern findet am Sonntag gemäss Auskunft statt.



