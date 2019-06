Mathe-Genie (15) studiert im Eiltempo

Mit 9 hatte Maximilian Janisch aus dem luzernischen Meierskappel seine Matura in Mathematik mit Bestnoten geschafft, mit 12 bereits Vorlesungen an einer französischen Universität besucht und letztes Jahr mit 14 das Studium der Mathematik an der Universität Zürich begonnen. Der Bachelor ist im Eiltempo abgeschlossen. Nun wartet auf das Mathe-Genie ein neues Kapitel: das Master-Studium, wie die «Schweiz am Wochenende» berichtet. So jung wie er sei bislang kein Master-Student gewesen.

Zwar fehlten ihm dafür noch sechs der nötigen 180 Punkte, doch diese werde er noch rechtzeitig holen können. Da seien sich alle sicher, denn seine bisher schlechteste Note bei Klausuren sei eine 5,5 gewesen. In der Regel schliesse er Prüfungen mit Bestnote ab.

Maximilians Plan sei es, den Master in drei Semestern abschliessen zu wollen. Danach wolle er bei seinem Mentor in den USA, Professor Camillo De Lellis, seinen Doktortitel machen. De Lellis wurde dem Teenager in Zürich zur Seite gestellt, ehe dieser an die amerikanische Elite-Universität Princeton berufen wurde. Über das junge Talent sagt er zur «Schweiz am Wochenende»: «Ich habe nie eine solche Begabung gesehen wie bei ihm.»

(20 Minuten)