Jugendbande erwischt – nun werden Opfer gesucht

Am Samstag, 2. November haben drei bis fünf Täter im Gebiet Ufschötti in der Stadt Luzern mehrere Personen bedroht und ausgeraubt. Den Opfern wurde eine Halskette und Bargeld gestohlen. Verletzt wurde niemand. Nach dem Überfall sind die Täter geflüchtet, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Mittwoch mitteilte.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Nach Mitternacht haben die Täter einen weiteren Raubüberfall im Gebiet Tribschenstrasse verübt. Dabei waren sie teilweise maskiert und haben die Opfer bedroht. Bei diesem Überfall erbeuteten die Unbekannten zwei Armbanduhren, Schmuck und Geld. Die Opfer von diesem Überfall sind der Polizei bekannt.

Täter an ihrem jeweiligen Wohnort festgenommen

Die Täter sind zwischen 16 und 22 Jahre alt und stammen aus Afghanistan, der Schweiz, Syrien und Tunesien. Sie wurden am 3. und 4. November an ihrem jeweiligen Wohnort festgenommen. Bei den Hausdurchsuchungen konnten keine gestohlenen Gegenstände gefunden werden.

Die Luzerner Polizei sucht nun die Opfer, die im Gebiet Ufschötti überfallen wurden. Hinweise sind unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.

(dag)