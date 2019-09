Wer hat dieses Haus in Brand gesteckt?

Anwohner und Passanten bemerkten am Samstag, kurz nach 21 Uhr beim Eingang eines Hauses in der Bachmatten in Muris AG ein loderndes Feuer. Rasch breitete sich dieses der Fassade entlang nach oben aus.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand in der Folge rasch löschen. Sämtliche anwesenden Bewohner hatten das Gebäude in der Zwischenzeit unverletzt verlassen können. Doch der dichte Qualm drang in sämtliche acht Wohnungen ein und machte diese vorläufig unbewohnbar. Zudem wurde die Fassade des Hauses stark beschädigt. Das Ausmass des Schadens lässt sich noch nicht beziffern.

Polizei sucht Zeugen

Die genaue Brandursache ist noch unklar. Allerdings steht laut Polizei Brandstiftung im Vordergrund. Die Kantonspolizei Aargau

hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Personen die Angaben zur Ursache des Feuers machen können, bittet die Kantonspolizei Aargau, sich unter der Nummer 056 675 76 20 zu melden.

