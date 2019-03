«Alkoholisiert werfen Leute alles in den Fluss»

«Viele Menschen werfen besonders während der Fasnacht allerlei in die Reuss», sagt Albert Kreienbühl, Leiter Stadtteil Mitte. Innerhalb weniger Stunden sei am Mittwoch Güsel von einem Volumen von 660 Liter aus der Reuss gefischt worden. Bis Freitag Abend sollen es 4000 Liter Abfall sein.

Umfrage Haben Sie schon einmal etwas in den Fluss geworfen? Nein geht's noch? Das würde ich niemals tun.

Ja. Das mache ich öfters.

Ja, aber ich bereue es.

Plastik und noch mehr Plastik

Doch es wird noch mehr triefnasser Güsel dazukommen. Die Säuberung der Reuss hat am Mittwoch begonnen und läuft noch bis am Montag weiter. Drei Mitarbeiter vom Strasseninspektorat Luzern sind auf Booten unterwegs und reinigen am Reussufer und am Ufer des Luzerner Seebecken. «Am Mittwoch haben wir sechs 110-Liter-Säcke gefüllt. Das ist relativ viel und hängt mit der Fasnacht zusammen», bestätigt auch Florian Aschbacher, Leiter Betrieb und Strassenunterhalt. «Am meisten werden Plastikbecher und Plastikflaschen in den Fluss geworfen. Ab und zu findet man auch Kostümfetzen», sagt Aschbacher.

Autoschilder, iPhone, Tresor und viele Velos

Albert Kreienbühl hat über die Jahre schon einiges erlebt und gesehen. «Wenn Alkohol oder Drogen im Spiel sind, dann sind die Leute hemmungslos und werfen alles, was sie sehen, in die Reuss. Das geht über die Fasnacht hinaus», sagt er. So habe er mal beobachtet, wie mehrere Menschen einfach wahllos Velos in die Reuss schmissen. «Der Vandalismus hat in den letzten fünf Jahren meiner Meinung nach stark zugenommen. Es ist erstaunlich, was alles herausgefischt wird. Pneus, Autoschilder oder Einkaufswagen sind keine Seltenheit», sagt Kreienbühl.

Im vergangenen November halfen auch Private, die Reuss zu säubern. Die Bungeesurfer holten bei ihrer Aktion folgende Dinge aus dem Wasser: 18 Velos, etwa zehn Kickboards, Einkaufswagen, Absperrgitter, ein iPhone, einen Schachtdecken und sogar einen Tresor.

Lob für Aufräumer

In der Facebook-Gruppe «Du besch vo Lozärn, wenn... » wurden Fotos von der Säuberung gepostet und die Aufräumer erhalten viel Lob. «Danke viel mal den lieben Leuten, die diese Arbeit ausüben», schreibt ein User. «Ein herzliches Dankeschön! Schade dass es Leute gibt, die völlig gedankenlos einfach Sachen in die Reuss werfen», kommentiert ein anderer User.





(mik)