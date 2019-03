Mini-Tornado wirbelt über Sursee

Ein Gruppe Männer spielte wie immer ein bisschen Fussball am Sonntagmittag in Sursee, als sie plötzlich erschraken: «Es begann zu winden und ich sah, wie sich ein Tornado bildete. Er wurde immer grösser und wirbelte über den ganzen Platz. Dazu hörte man eine Art Pfeifgeräusch. Ich zückte sofort mein Handy, um das zu filmen», sagt ein Leser-Reporter. Nach etwa drei bis fünf Minuten habe sich der Tornado aufgelöst.

Wetterphänomene begeistern immer wieder aufs neue. Hier zum Beispiel dutzende Bilder von interessanten Wolkenformationen, die sich am Himmel über der Schweiz bildeten:

(20 Minuten)