Missglücktes Wenden führt zu Unfall

Kurz vor 17.30 Uhr fuhr am Donnerstag ein Autofahrer auf der Ruswilerstrasse von der Lohrenkreuzung her Richtung Hellbühl.

Im Gebiet Oberstechenrain hielt der Lenker sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an. Anschliessend wollte er wenden, um wieder Richtung Lohrenkreuzung zu fahren. Bei diesem Wendemanöver kam es zu einer Kollision mit einem Lieferwagen, der von Hellbühl her Richtung Lohrenkreuzung fuhr.

Beide Fahrzeuglenker blieben beim Unfall unverletzt. Die Ruswilerstrasse war für mehr als eine Stunde gesperrt, es entstand ein Sachschaden von circa 15'000 Franken.

(mik)