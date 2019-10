Mistzettler kippt bei Landwirtschafts-Arbeit

Der Mann war am Mittwoch nach 17.15 Uhr auf seinem Mistzettler in steilem Gelände unterwegs. Als der 60-Jährige rückwärts fahren wollte, geriet das Fahrzeug ins Rutschen und kippte in Richtung Abhang, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

Dabei verletzte sich der Mann mittelschwer. Er musste durch Rettungskräfte aus der Kabine des Mistzettlers geborgen werden. Nach einer ersten Untersuchung vor Ort wurde er mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Neben dem Rettungsdienst waren ebenfalls die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz sowie die Kantonspolizei Schwyz im Einsatz.

(jab)