Mit diesem Foto begann traumhafte Modelkarriere

Sarina Arnold hat kürzlich ihren Keller aufgeräumt. Und dabei ist sie auf ein «wirklich altes Foto» von sich selber gestossen, wie sie auf Insta schreibt.

Es ist nicht irgendein Foto, das Sarina beim Aufräumen in die Hände gefallen ist. Ganz im Gegenteil: Es ist das Foto. Denn es begründete ihre beispiellose Modelkarriere. Das kam so: «Dieses Bild schickten meine Eltern im Jahr 1996 an den Elite Model Look Contest. Der Anfang meiner Model-Karriere», so Arnold. Sarina Arnold war damals 16 Jahre alt.

Eine grosse Karriere sollte folgen: Die Frau aus Attinghausen UR, mittlerweile 39 Jahre alt arbeitete für Weltkonzerne wie H&M, Armani, Mango oder Louis Widmer und war in führenden Mode-Zeitschriften wie Vogue oder Madame Figaro auf dem Cover abgebildet.

(mme)