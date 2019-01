Mit solchen Pneus war ein LKW-Fahrer unterwegs

Bei einer Schwerverlehrskontrolle in Immensee ging der Kantonspolizei Schwyz ein Chauffeur (24) ins Netz, der mit einem nicht betriebssicheren LKW unterwegs war. «Zwei Pneus waren so stark heruntergefahren, dass die Stoffschicht teilweise sichtbar war», heisst es in der Mitteilung der Polizei. Zudem beanstandete die Polizei zwei typenfremde Lampen.

Dem Chauffeur wurde die Weiterfahrt untersagt, bis die beiden Pneus vor Ort gewechselt worden waren. Der 24-Jährige wird wegen Führens eines Fahrzeugs in nicht betriebssicherem Zustand angezeigt.

(gwa)