Mitten auf der Autobahn setzten die Wehen ein

Der Anruf bei der Polizei ging am Sonntagabend um 18.30 Uhr ein: Ein Autofahrer, der mit seiner hochschwangeren Frau auf der A2 gerade auf Höhe Sempach unterwegs war, meldete verzweifelt, bei seiner Frau hätten die Wehen eingesetzt. Was tun während der Fahrt wusste er nicht, er bat um Hilfe, teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit.

Weil offensichtlich gewesen sein muss, dass die Geburt unmittelbar bevorsteht, lotste die Polizei das Auto bei Emmenbrücke ab der Autobahn und öffnete für die Frau in Wehen extra die Barriere bei der Werkeinfahrt ab der A2 vor dem Stützpunkt Sprengi in Emmenbrücke.

Baby kam vor Polizeigebäude zur Welt

Unterdessen hatte der Rettungsdienst in aller Eile eine Hebamme organisiert, teilte die Polizei weiter mit. Vor dem Polizeigebäude brachte die Frau dann ein Mädchen zur Welt. «Mutter und Kind sind wohlauf», teilte die Polizei mit. Während der Geburt haben sich Polizisten um die weiteren Kinder des Paares gekümmert, die ebenfalls im Auto mitfuhren zuvor. Die Mutter und ihr Neugeborenes wurden anschliessend mit dem Rettungsdienst in die Klinik gefahren. Der Vater und die beiden Geschwister durften im Polizeiauto dorthin mitfahren.

Und zuletzt teilte die Luzerner Polizei noch dies mit: «Wir freuen uns, dass wir behilflich sein konnten und wünschen der jungen Familie alles Gute!»

Auf Pannenstreifen Zwillinge geboren

Ein ähnlicher Fall gabs vor rund einem Jahr auf der A4 bei Küssnacht. Ein Lenker hatte auf dem Pannenstreifen anhalten müssen, da bei seiner schwangeren Ehefrau die Wehen einsetzten. Mit Hilfe einer aufgebotenen Hebamme brachte die Frau schliesslich ein gesundes Mädchen zur Welt.

Auch im Juli 2009 auf der A1 bei Wallisellen gabs eine Autobahngeburt. Dort waren zwei Eheleute gerade auf dem Weg ins Spital, als auch sie notfallmässig auf dem Pannenstreifen anhalten mussten: Die Mutter brachte damals zwei gesunde Buben zur Welt. 2006 gebar eine Frau auf der Autobahn 9 im deutschen Bundesland Thüringen ein Mädchen.

