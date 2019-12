Monsterflieger hebt ab von Schweizer Militärflughafen

Das Spektakel beginnt entweder am Mittwoch um 12 oder um 17 Uhr: Der Transportflieger Antonov ist am Dienstag in Emmen LU gelandet, am Mittwoch nun ist der Rückflug geplant. Gemäss Informationen der Operationszentrale des Flugplatz Emmen werde das Bazl entscheiden, um welche der beiden genannten Zeiten der Rückflug starte.

Die Antanov ist immer wieder mal in Emmen zu sehen, zum Beispiel im Mai 2018. Sehen Sie im Video oben den spektakulären Start der Antonov. Wie schon damals hat auch der aktuelle Flug mit der Ruag Space in Emmen in Emmen zu tun. Die Antonov transportiert für die Ruag grosse Raketenteile. Ruag Space stellt in Emmen Nutzlastverkleidungen für Trägerraketen her.

(mme)