Mundartsänger Kunz ist Papi geworden

Am Montag verkündete Mundartsänger Marco Kunz aus Mauensee LU auf seinen Social-Media-Kanälen schöne Neuigkeiten: Er ist Papi geworden. Überglücklich begrüsst Kunz seinen Sohn Emil mit einem Foto auf Instagram. Stolz präsentiert sich der frischgebackene Vater mit seinem kleinen Sohn auf dem Arm. Es sei «sgröschte», schreibt Kunz unter sein Bild.

In der Kommentarspalte auf Instagram gibt es haufenweise Gratulationen und Glückwünsche für die kleine Familie. Unter den Gratulanten sind auch der Rapper Bligg und der Comedian Stefan Büsser.

Bis zum Vaterschaftsurlaub muss sich Kunz aber noch gedulden. Bis am 15. Februar ist der Sänger noch auf seiner «Förschi und Henderschi Club-Tour» in der Schweiz unterwegs. Die Tour ist fast ausverkauft. Danach sollte er wieder genug Zeit haben, um sein neues Familienglück in vollen Zügen geniessen zu können.

