Museum lädt zu Party trotz Corona-Verbot

Die Vorgaben der Behörden sind glasklar: «Im Kanton Luzern haben die Veranstalter alle Veranstaltungen mit internationaler Beteiligung (Publikum oder Auftretende, die aus Risikogebieten im Ausland einreisen) abzusagen», schreibt das kantonale Gesundheits- und Sozialdepartement.

Museum wollte nicht gegen Auflagen verstossen

Daran scheinen sich nicht alle Veranstalter zu halten. So hat das Kunstmuseum Luzern die Künstlerin Marion Baruch (91) aus dem Risikogebiet Norditalien eingeladen, um am Freitag im KKL deren Ausstellung «Retrospektive - Innenausseninnen» zu feiern.

Eigentlich hätte die Vernissage zur Ausstellung der Künstlerin öffentlich sein sollen. Diese öffentliche Vernissage wurde jedoch abgesagt: «Wir müssen die Vernissage heute Abend wegen dem Coronavirus absagen. Dafür hoffen wir umso mehr auf viele individuelle Besucherinnen und Besucher in den nächsten Tagen und Wochen», schrieb das Museum in einem Facebook-Post. Die Absage der Vernissage sei mit den Behörden abgesprochen gewesen, heisst es beim Museum auf Anfrage.

Gefeiert wurde dann aber trotzdem. 20 Minuten liegen Bilder vor, auf denen man die Künstlerin und einen Teil der Gesellschaft im Kunstmuseum Luzern sieht. Anwesend waren neben der Künstlerin mehrere Dutzend Personen. Beim Museum spricht man von einer «Private View in einem sehr kleinen Rahmen». Mit wenigen geladenen Gästen, denen die Herkunft der Künstlerin bekannt war, sei auf Marion Baruch angestossen worden, sagt Eveline Suter vom Kunstmuseum auf Anfrage. Öffentlich sei der Anlass nicht gewesen. «Gegen Auflagen zu verstossen, wäre sicher nicht in unserem Sinn», sagt sie weiter.

TV-Moderator feierte mit

Künstlerin Baruch lebt in Gallarate – einem Ort, der knapp 40 Kilometer von Mailand entfernt und damit im Risikogebiet liegt. Damit nicht genug: Offenbar reiste auch ein Teil der Verwandtschaft der Künstlerin an, wie der bekannte TV-Moderator Kurt Aeschbacher in einem Facebook-Post schreibt. Auch er befand sich unter den Gästen. Was die Besucherzahl betrifft, hat er eine andere Sicht als das Museum: «Die Vernissage wurde wenige Stunden vorher offiziell und behördlich abgesagt. Aber die Eröffnung fand trotzdem mit viel Publikum statt: denn schliesslich reiste die ganze Verwandtschaft der Künstlerin aus Milano und Umgebung (!!!) an», schrieb er auf Facebook.

Aeschbacher freute sich offenbar, dass der Anlass durchgeführt wurde: «Die Ansteckungspanik scheint zum Glück noch nicht zu grassieren. Hoffen wir doch, dass gesunder Menschenverstand weiterhin unsere Entscheidungen bestimmt», schriebt der TV-Mann weiter.

Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Kurt Aeschbacher, er verstehe die Aufregung um die Veranstaltung im Kunstmuseum nicht. Er verweist auf die Swiss Music Awards, die zur selben Zeit ebenfalls im KKL stattfanden: «Dort hatte es wahrscheinlich viel mehr Personen im Publikum, die eben noch im Ausland waren.»

«Absolut intolerantes Verhalten»

Aeschbacher erntet für seinen Post Lob, aber auch viel Kritik: «Ich finde es auch ein absolut intolerables Verhalten, diese Weisungen nicht zu beachten. Alle halten sich daran. Alte Traditionen, grosse Sportveranstaltungen sogar die Basler mit ihrer Fasnacht. Alle!! Aber diese Retrospektive wird eigenmächtig durchgeführt, obwohl es behördlich abgesagt worden ist», kommentiert eine verärgerte Nutzerin. «Freunde und Bekannte aus Milano der Künstlerin hin oder her. Für mich war das eine Respektlosigkeit der Schweiz gegenüber.»

Von der Kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport war bis am Dienstagabend noch keine Stellungnahme zum Thema erhältlich. Ein Statement wurde für Mittwoch in Aussicht gestellt.

(gwa/mme)