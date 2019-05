Mutige Barkeeperin (38) geht auf Masken-Mann los

Der maskierte Räuber, bewaffnet mit einer Pistole, kam in der Nacht auf Montag kurz vor Beizenschluss. Sein Plan: Er wollte das Restaurant Engel in Niederurnen GL ausrauben, wie die Kantonspolizei Glarus am Montag mitteilte.

Rund eine halbe Stunde nach der Tat verständigte ein Gast die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der maskierte Täter mit einer Handfeuerwaffe den Engel betreten und von der Barkeeperin in Anwesenheit mehrerer Gäste Geld gefordert.

Täter verletzte Frau am Hals

Doch diese liess sich das nicht bieten: «Die 38-Jährige

setzte sich zur Wehr und schlug den unbekannten Täter in die Flucht», teilt die Polizei mit. Sie muss sich heftig gegen den Masken-Mann gewehrt haben: Sie wurde am Hals verletzt, die Polizei schreibt in diesem Zusammenhang von einer «Abwehrverletzung».

Die Ermittlungen sind im Gang. Die Polizei sucht Zeugen.

(mme)