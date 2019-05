Hungriger Fuchs schleicht sich an Todfeind heran

Waghalsig blickt ein Fuchs seinem Todfeind, dem Steinadler, in die Augen. Dieser schaut ihn kurz an, und wendet sich wieder seinem Fallwild zu, wie der Bote der Urschweiz berichtete. Der Fuchs schleicht sich näher ran, doch die Angst überwiegt – er macht kehrt und verlässt hungrig die Stelle. Schliesslich haben Steinadler auch Füchse auf ihrem Speiseplan.

Umfrage Haben Sie auch schon Füchse in der Natur beobachtet? Ja, habe ich.

Nein, noch nie.

Ja, aber nur in der Stadt.

Die Begegnung zwischen einem Steinadler und einem Fuchs haben kürzlich Hobbyfotograf Christian Lienert und sein Jäger-Kollege Erich Egli in der Mythenregion in der Nähe von Einsiedeln mit einer Wildkamera festgehalten.



Auch ein Video exisitiert von der ungewöhlichen Begegnung.

Adler mit Fallwild zufrieden

«Der Fuchs hatte hier riesiges Glück, dass der Steinadler mit dem Fallwild zufrieden war», sagt Lienert. Da der Adler bereits das Fallwild am Verspeisen war, wollte er sich vermutlich nicht in einen Kampf einlassen, so Lienert. Es sei ungewöhnlich, dass er den Fuchs nicht vertrieb.

Den Fuchs habe vor allem der Hunger angetrieben, vermutet er weiter. Denn: Im Winter sei es nicht so einfach, an Futter heranzukommen.

Nicht das erste Mal

Die Beiden beobachteten nicht zum ersten Mal dieses ungewöhnliche Szenario. Bereits vor zehn Jahren konnten sie einen Adler und einen Fuchs gemeinsam ablichten. Damals nagten beide Tiere sogar gemeinsam am Fallwild.

Doch hätten viele Leute gedacht, es sei eine Fotomontage. «Wir wollten beweisen, dass dies durchaus passiert und sind deshalb vor kurzem raus», so Lienert. Und sie haben es geschafft: Sie konnten die ungewöhnliche Begegnung mit der Kamera festhalten.

(maz)