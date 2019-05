Mutter und Tochter (11) bei Autounfall verletzt

Der Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 17.30 Uhr in Schattdorf, wie die Kantonspolizei Uri am Freitag mitteilte. Eine Autofahrerin mit Urner Kontrollschild fuhr auf der Dorfstrasse in Richtung Gotthardstrasse. Hinter dem Auto fuhr ein Urner Lieferwagen.

Bei der Einmündung der Dorfstrasse in die Gotthardstrasse kollidierte der Lieferwagen beim Anfahren mit dem Auto vor ihm. Die Autofahrerin sowie ihre 11-jährige Tochter klagten nach der Kollision über Schmerzen und begaben sich selbstständig zur Abklärung ins Kantonsspital. Der Sachschaden beträgt 4ooo Franken.

(tst)