Mädchen (11) wird trotz Kirchenasyl abgeschoben

Die Pfarrei St. Leodegar der Katholischen Kirche gewährte einer Tschetschenin (53) und ihrer Tochter D. (11) Kirchenasyl. «Damit wollte die Pfarrei verhindern, dass die beiden im Rahmen des Dublinverfahrens ein zweites Mal nach Belgien überstellt werden», teilte die Kirche am Montag mit.

Doch die Kirche kann den beiden Frauen nicht mehr länger Schutz bieten: Am Montag wurde die Mutter von den Behörden auf offener Strasse aufgegriffen, die Tochter direkt von der Heilpädagogischen Schule abgeholt, teilte die Pfarrei mit. «Die Katholische Kirche Stadt fordert den sofortigen Stopp der Ausschaffung von Mutter und Tochter», heisst es in der Mitteilung. Auch direkt bei den Behörden hat die Kirche in Gesprächen protestiert.

«Erneute traumatisierende Erfahrung unzumutbar»

Wieso hat die Pfarrei Mutter und Tochter überhaupt Kirchenasyl gewährt? Sie wollte laut eigenen Angaben verhindern, dass sie erneut nach Belgien abgeschoben werden, wo sie ein erstes Mal ein Asylgesuch in Europa gestellt hatten. Seit rund acht Jahren seien Mutter und Tochter nun auf der Flucht. Ein erstes Mal seien sie 2018 freiwillig nach Belgien gegangen, seien dort aber entgegen einer Abmachung mit der Schweiz nicht umsorgt, sondern sich selber überlassen worden. Deshalb seien sie zurück in die Schweiz gekommen.

«Eine erneute traumatisierende Erfahrung dieser Art ist für Mutter und Tochter unzumutbar.» Die Kirchenvertreter fürchten vor allem auch, dass sie nach Tschetschenien abgeschoben werden, wenn sie einmal in Belgien sind, berichtete die «Luzerner Zeitung» («LZ»).

Professionelle psychologische Betreuung sei nötig

Kirchenasyl bietet die Katholische Kirche nur im «äussersten Notfall». Im Falle des jungen Mädchens argumentiert die Kirche: «Das Mädchen ist aufgrund von Erlebnissen in Tschetschenien traumatisiert und seit über sieben Jahren auf der Flucht. Sie ist in ihrer physischen und psychischen Entwicklung beeinträchtigt und braucht professionelle psychologische Betreuung und ein stabiles Umfeld in der Schule und daheim.» Beides sei im Kirchenasyl gewährleistet. In einem Gutachten der Kinder- und Jugendpsychiatrie heisse es: «Es wäre für D.s Entwicklung aktuell äusserst ungünstig, würde man sie aus dem jetzigen sicheren Umfeld erneut herausreissen.»

Doch genau dies ist nun am Montag geschehen. «Die Mutter hat seit 2010 in mindestens fünf verschiedenen Staaten des Schengen-Raums Asylgesuche eingereicht», zitiert die «LZ» die Behörden. Ihr letzter Asylantrag in der Schweiz sei abgelehnt und die Wegweisung nach Belgien angeordnet worden, dies sei rechtskräftig.

Im letzten Abschnitt der Kirche zu diesem Thema heisst es, für die Kirche sei der Gedanke aus dem Matthäus-Evangelium 25 zentral. Dort steht: «Was Ihr einem der Geringsten getan habt, das habt Ihr mir getan.»

