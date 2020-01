Archäologen rätseln über mysteriöse Steinhügel

Der mysteriöse Steinhügel im Zugersee liegt rund 150 Meter weg vom Ufer in Cham. «Kenntnis von diesem Steinhügel, der bemerkenswerte 36 Meter Durchmesser aufweist, haben wir seit etwa 1920», sagt Stefan Hochuli, Leiter des Amts für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug. Weil es sich um einen eher unauffälligen Steinhügel im Wasser handelt, hätten Hochulis Vorgänger dem Fund keine allzu grosse Beachtung geschenkt.

Höhepunkte über Zuger Archäologie in öffentlichem Vortrag

Am Sonntag, 19. Januar um 15.00 Uhr präsentiert Stefan Hochuli an der Hofstrasse 20 in Zug die Höhepunkte der Archäologie und Bauforschung des Kantons Zug im Jahr 2019. Thematisiert wird unter anderem ein römischer Münzschatz, der in einem abgelegenen Waldstück auf dem Zugerberg gefunden wurde. Die Münzen seien 1700 Jahre alt und erstaunlich gut erhalten, wie das Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug am Donnerstag mitteilte. Hochuli hat aber auch Spannendes über das Schloss Buonas zu berichten, das anlässlich einer Aussensanierung erstmals bauhistorisch untersucht wurde.

Was verbirgt sich unter Steinhügeln im Bodensee?

Dies änderte sich allerdings schlagartig, seit im Jahr 2015 im Bodensee bei Uttwil rund 170 Steinhügel für Aufsehen sorgten. Diese dürften 5'500 Jahre alt sein und sind damit viel, viel älter, als anfänglich vermutet wurde. Es ist möglich, dass diese Steinhügel zu Pfahlbauten gehörten, die auch unter Wasser liegen und noch entdeckt werden müssen.

Finden Archäologen ‹Stonehenge im Zugersee›?

Laut Hochuli hat der Fund vom sogenannten Stonehenge am Bodensee die Neugierde der Zuger Archäologen geweckt. Das Zuger Amt beschäftigt sich seit 2016 mit dem Steinhügel, weil damals neue Messdaten des Seebodens vorlagen mit denen nach Zeugen der Vergangenheit gesucht wurden. Hochuli: «Der Steinhügel wird seit November 2019 in Zusammenarbeit mit Sporttauchern erforscht.»

Der Hügel würde jetzt dokumentiert und vermessen. Auch würden ihm Proben entnommen. Eine Überraschung ist bei diesen Arbeiten bereits zutage gekommen: Zwischen den Steinen seien Überreste von Holzpfählen gefunden worden. «Die Holzproben wurden der ETH in Zürich übergeben, die nun deren Alter bestimmen werden», sagt Hochuli weiter.

Gräber oder Anlage für Fischer?

Die Geschichte, die dabei ans Tageslicht kommen wird, ist noch völlig offen. Weil die Steinhügel jenen vom Bodensee ähneln, hofft Hochuli, dass er später ebenfalls von einem Sensationsfund wird berichten können: «Im Moment ist alles extrem rätselhaft.» Über die Vergangenheit des Steinhügels könne momentan nur spekuliert werden, wie Hochuli betont: «Es könnte sein, dass es sich um einen urgeschichtlichen Bestattungsort handelt oder dass der Hügel als Infrastrukturanlage im Zusammenhang mit der Fischerei diente.»

Gibt es Steinhügel auch in anderen Seen?

Was sich hinter dem Mysterium verbirgt, kann mit Sicherheit erst zu einem späteren Zeitpunkt gesagt werden. Fest stehe aber, dass die Steinhügel nicht aus einer Laune der Natur entstanden sind. Im Zugersee seien in der Vergangenheit auch noch an anderen Stellen weitere dieser Steinhügel angelegt worden. Der Archäologe wartet nun ganz gespannt auf die Ergebnisse der Untersuchung und er ist davon überzeugt, dass sich ähnliche Steinhügel auch in anderen Seen in der Schweiz verbergen könnten, die Geheimnisse von längst vergangenen Zeiten verraten könnten.