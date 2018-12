Mystische Kultstätte im Chamer Wald gefunden

Im Äbnetwald in Cham müssen früher rituelle Handlungen stattgefunden haben: Dort legten Archäologen eine bronzezeitliche Grube frei, die fünf Meter lang und dreieinhalb Meter breit ist. Ein Art Treppe führt vom Rand der Grube zur Sohle, die in eineinalb Metern Tiefe liegt. Laut den Forschern war die Grube früher mit Wasser gefüllt. In diesem künstlichen Wasserbecken seien verschiedene Objekte deponiert worden, «die auf eine rituelle Verwendung hinweisen».

Vor 30'000 Jahren streifte ein Mammut durch Cham



Ebenfalls wurde im Äbnetwald ein Backenzahn eines Mammuts entdeckt, der in keinem Zusammenhang mit der Kult-Grube steht. Er ist mindestens 30'000 Jahre alt und gehörte zu einem erwachsenen Tier, das vor dem Höhepunkt der letzten Eiszeit die Tundra in der heutigen Gemeinde Cham durchstreifte.

Das gabs noch nie in der Schweiz

Am meisten verblüffte die Forscher eine Statue aus Sandstein, die einen Menschen zeigt. «Der Fund aus dem Äbnetwald dürfte schweizweit ein Unikat sein», sagt Gishan F. Schaeren, Leiter der Abteilung Ur- und frühgeschichtliche Archäologie.

Ebenfalls fanden die Forscher ein mondförmiges Objekt aus Ton, das zerschlagen war. «Die regelmässige Art der Bruchstücke lässt vermuten, dass das Objekt absichtlich zerschlagen und in der Grube verteilt worden war», heisst es. Schliesslich lagen in der Grube noch mehrere Keramikgefässe, welche der Spätbronzezeit (also um 900 bis 800 vor Christus) zugeordnet werden.

Sie huldigtem dem Wasser

Das Fazit der Forscher: «Die entdeckten Gegenstände wurden ziemlich sicher in einem kultischen Kontext verwendet.» Welcher Kult hier praktiziert wurde, darüber hat Archäologe Schaeren einige Vermutungen. «Es geht um den Umgang mit Wasser, das in der Religion schon immer eine grosse Bedeutung hatte. Man wird etwa mit Wasser getauft oder es gibt religiöse Reinigungen und Waschungen. Wasser spielte schon immer eine wichtige Rolle für die Menschen.»

Gebiet war seit der Jungsteinzeit beliebt

Die Menschen, die dort dem Wasser huldigten, dürften ganz in der Nähe gewohnt haben. 150 Meter davon entfernt fand man Siedlungsspuren. «In diesem Gebiet wurde gerne gesiedelt, dies von der Jungsteinzeit bis ins Mittelalter, wobei zur Bronzezeit am meisten Menschen gewohnt haben.» Bis zu 100 Menschen könnten dort gelebt haben, so Schaeren.

Diese hatten übrigens kein besonders aufregendes Leben: «Das wirtschaftliche Leben war schon relativ spezialisiert, man war Bauer, Fischer oder etwa Schmied und ging seiner Tätigkeit nach. Das war ein relativ normales und simples Leben. Die Menschen haben einfach wie wir heute ihr Leben so gut wie möglich bestritten.»

(mme)