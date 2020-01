Nach 13 Jahren will auch Luzerner Polizei twittern

Im Verlaufe des Jahres 2020 will nun auch die Luzerner Polizei Social Media nutzen. Nun gibt es Twitter seit 13, Facebook schon seit 15 Jahren. Wieso hat es so lange gedauert, bis man das Potenzial dieser Kanäle erkannt hat?

Christian Bertschi, Kommunikationschef Luzerner Polizei:

Die Luzerner Polizei hat das Potenzial von Social Media schon länger erkannt und nutzt die Plattformen Facebook und Twitter auch. Die Luzerner Polizei hat bislang jedoch keine eigenen Auftritte auf Social Media, sondern nutzt als kantonale Dienststelle bei Bedarf die Kanäle des Kantons Luzern. Beispielsweise laufen auch unsere Rekrutierungskampagnen erfolgreich über diese Kanäle. Wir sind zum Schluss gekommen, dass es für die Luzerner Polizei sinnvoll und zielführend sein kann, wenn wir eigene Auftritte auf Social Media haben. Deshalb haben wir uns entschieden, im Verlaufe des Jahres 2020 auf den Kanälen von Twitter, Facebook und Instagram präsent zu sein und unsere Kommunikationsaktivitäten in diesem Bereich auszubauen.

Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei. Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei.

Die Zuger Polizei macht gute Erfahrungen mit Social Media, etwa nach Zeugenaufrufen, Staumeldungen oder für Präventionszwecke und generell, um mit den Bürgern zu kommunizieren. Welche Pläne auf welchen konkreten Kanälen hat die Luzerner Polizei?

Die Luzerner Polizei plant, auf drei Kanälen präsent zu sein, wobei Twitter in erster Linie für die schnelle Ereigniskommunikation eingesetzt und auf Facebook und Instagram auch der Alltag der Polizistinnen und Polizisten abgebildet werden soll. Die Kanäle werden wir sicherlich auch für Präventionen und für Aufrufe zur Mithilfe durch die Bevölkerung nutzen.

Social Media könnte auch zu Fahndungsaufrufen genutzt werden. Hätte es zum Beispiel im Fall Emmen helfen können, hätte man dieses Mittel damals schon gehabt?

Bei Fahndungsaufrufen werden jeweils alle möglichen Kanäle genutzt, welche den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stehen. Im Fall Emmen war die Staatsanwaltschaft zuständig.

Die Zuger Polizei stellt auch eher banale, aber erheiternde Themen auf Twitter, etwa einen ausgebüxten Hund, der allein in der S-Bahn fuhr. Ziel solcher Meldungen sei, der Bevölkerung den Polizeialltag vorzustellen. Ist ähnliches auch in Luzern geplant?

Es ist geplant, den Alltag der Polizistinnen und Polizisten auf Social Media aufzuzeigen. Welche Meldungen dann tatsächlich abgesetzt werden, entscheiden wir im Einzelfall.

Wer konkret wird die Luzerner Kanäle bewirtschaften? Braucht es dafür neue Ressourcen oder neues Geld?

Die Social Media-Kanäle werden durch den Kommunikationsdienst der Luzerner Polizei bewirtschaftet. Durch die Erweiterung der Aufgabengebiete des Kommunikationsdienstes ist im Verlaufe des Jahres 2020 eine moderate Anpassung der Stellenprozente beim Kommunikationsdienst geplant.

(mme)