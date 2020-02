Nach der Monster-Party floss echtes Blut

Am vergangenen Samstag fand auf dem Schulhausareal in Buttisholz die Monster-Party statt. Am frühen Sonntag um 1.15 Uhr gab es in der Doppelturnhalle eine Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen beteiligt waren. Eine Person wurde mit einer Flasche am Kopf getroffen. Der Mann wurde erheblich verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Die mutmassliche Täterschaft ist unbekannt.

Die Luzerner Polizei sucht Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Vorfall oder der mutmasslichen Täterschaft machen können.

«Pöuzig eis am Chäppli»

Die Monster-Party wird als die ultimative Vorfasnachts-Party im Rottal beworben. Diesjähriges Motto: «Pöuzig eis am Chäppli.» Dort werden Personen im Alter ab 16 Jahren eingelassen, für über 30 Jährige ist der Eintritt gratis. Über ein Dutzend Guuggenmusigen traten in der Turnhalle auf.

(mme)