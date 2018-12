Die Schüsse waren in Emmenbrücke um 23 Uhr am Montag zu hören. Laut einem Anwohner* ereignete sich der Einsatz an der Rüeggisingerstrasse.



Eine weitere Anwohnerin wollte gerade ins Bett. «Ich hatte das Fenster offen, da hörte ich einen Mann mehrmals um Hilfe rufen. Er schrie um sein Leben. Dann fiel ein Schuss.»

Sie habe natürlich sofort die Polizei alarmiert, die zunächst mit einem ersten Patrouillenfahrzeug eingetroffen sei. «Später waren dort zwei Passanten, ich hörte jemanden von einer Pistole sprechen.»

Im weiteren Verlauf seien noch drei weitere, grössere Polizei-wagen vor Ort gekommen. «Die Spurensicherung war im Einsatz, auch Polizeihunde waren da», sagt die Anwohnerin. Auch ein Ambulanzfahrzeug sei auf Platz gewesen.

Raubüberfall auf eine private Bar

Die Luzerner Polizei bestätigte auf Anfrage den Einsatz. Der Vorfall ereignete sich in einer privaten Bar an der Rüeggisingerstrasse 9 in Emmenbrücke. «Ein unbekannter, bewaffneter Mann hat die Bar betreten und Bargeld verlangt. In der Folge kam es mit Gästen zu einem Gerangel», teilte die Staatsanwaltschaft mit. «Der Täter ist geflüchtet und gab in der Bar und auf der Flucht mehrere Schüsse ab. Dabei wurde ein 49-jähriger Besucher angeschossen und am Fuss verletzt.» Der unbekannte Täter sei allenfalls mit einem Komplizen in Richtung Centralplatz - Gerliswilstrasse geflüchtet.



Die Luzerner Polizei hat zwei verdächtige Personen festgenommen.



Den Haupttäter sucht sie offenbar noch. Signalement: Der unbekannte Mann ist ca. 190cm bis 200cm gross. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und schwarze Hosen. Der Mann sprach ein gebrochenes Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen.

*Namen der Redaktion bekannt

