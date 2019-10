Zwei Neonazi-Konzerte in der Schweiz unterbunden

Im Raum Unterwallis war am Samstag ein Neonazi-Konzert geplant. Die Kantonspolizei Wallis hat nun mitgeteilt, dass angesichts der Probleme, die eine solche Veranstaltung für die öffentliche Sicherheit darstellen, eng mit dem Nachrichtendienst des Bundes zusammengearbeitet wurde.

Am Freitag wurde so die französische Band, die einen Konzertauftritt am Samstagabend vorgesehen hatte, nach der Einreise in die Schweiz im Unterwallis angehalten. Die Mitglieder der Gruppe seien kontrolliert und im Anschluss an die französische Grenze begleitet worden. Es wurden Einreisesperren verfügt.

150 Menschen in Wolhusen

In Luzern wurde gar ein Konzert gestartet. Rund 150 Personen nahmen in der Gemeinde Wolhusen daran teil. Die Polizei führte Kontrollen durch. Dabei wurden nebst Konzertbesucher unter anderem auch die Mitglieder der deutsche Band „Kraftschlag“ zur Kontrolle gezogen. Diese Band gilt als eine Rechtsrock-Band, die in neonazistischen Kreisen bekannt ist.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, bestand für zwei Bandmitglieder ein Einreiseverbot. Sie wurden deshalb aufgefordert, die Schweiz zu verlassen. Nach der Vorsprache der Polizei stellte die Band die Musik ein.

