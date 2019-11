Salon ersetzt nach einem Monat Waschmaschinen

«Unser Angebot richtet sich in erster Linie an Individualtouristen.» Das sagt Daniel Jäger zu «zentralplus». Er steht hinter dem Projekt des ersten Selbstbedienungs-Waschsalons der Stadt. Wie das Newsportal jetzt berichtet, waren die ursprünglichen Maschinen aber zu kompliziert für die Anwender. Bereits nach vier Wochen wurden nun alle 16 Waschmaschinen und Tumbler ausgewechselt.

«Nur noch vier Schritte zur sauberen Wäsche»

Zu 20 Minuten sagt Jäger: «Wir wollen den Waschprozess für unsere Kunden so einfach wie möglich gestalten.» Die Steuerung sei optimiert worden. Die Bedienung sei jetzt intuitiv. Man habe das Bedürfnis nach Einfachheit in Gesprächen und mittels Beobachtungen ausgemacht. «Unsere Kundschaft stammt aus vielen verschiedenen Nationen. Im ersten Monat waren wir oft vor Ort und haben so die Hürden erkannt und jetzt angepasst.»

Jetzt kommen die Kunden laut Jäger in vier Schritten zum Ziel: Zuerst muss man an der zentralen Steuerung bezahlen. Dann die Automaten-Nummer wählen, an der Waschmaschine eines von vier Programmen auswählen und als letztes den Start-Button drücken.

Positive Feedbacks

Trotz Austausch von Geräten zieht Jäger eine positive erste Bilanz. Obwohl der November als ruhigster Monat gelte, was Hotelübernachtungen betrifft, seien ihre Erwartungen durchaus erfüllt. Und auch die Hotels, die mit dem Self-Service-Waschsalon zusammenarbeiten, hätten positive Feedbacks gegeben, so Jäger.





(nob)