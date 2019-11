Neue Hoffnung für Desperado-Mitarbeiter

«Die Mitarbeiter mussten vor Ort ihre Schlüssel abgeben», sagte eine Insiderin zum Konkurs von zwölf Desperado-Filialen. Von einem Tag auf den anderen also standen die «Desperados» auf der Strasse. Der verantwortliche CEO empfahl den Mitarbeitern, sich so schnell wie möglich beim zuständigen Arbeitsamt zu melden.

Doch die Desperado-Mitarbeiter scheinen gefragte Leute auf dem Arbeitsmarkt zu sein. Bereits am Tag nach der Konkurs-News meldete sich die HR-Verantwortliche der Gastro-Kette El Mosquito aus Sursee LU bei 20 Minuten. Sie gibt motivierten Desperado-Mitarbeitenden Gelegenheit, sich zu bewerben.

Wer will Chef-Posten in mexikanischem Saloon?

Vorerst hat sie konkret folgende Stellen vakant, die für Desperados-Mitarbeiter interessant sein könnten: Im Appaloosa Saloon Spiez BE, der ebenfalls zum Unternehmen gehört, werden ein stellvertretender Geschäftsführer gebraucht sowie zwei Service-Mitarbeiter. «Und für die El Mosquitos suchen wir noch motivierte Servicemitarbeiter.»

Das Unternehmen besitzt Restaurants und Hotels in Bremgarten AG (2), Langenthal BE, Sursee und Spiez, entsprechend gibt es immer wieder auch Fluktuation, also vielleicht noch mehr freie Stellen, auf die sich entlassene, «motivierte gastorientierte Desperado-Mitarbeiter bewerben können».

«Sofort CV aktualisieren und Netzwerk aktivieren»

Vom abrupten Ende von Desperado wurde auch Roger Lütolf überrascht, Leiter Marketing bei der Hotel & Gastro Union, der grössten Berufsorganisation der Hotellerie- und Gastrobranche. Zum aktuellen Stellenmarkt sagt er: «Wie in anderen Branchen herrscht auch in unserer Fachkräftemangel. Da gibt es viele offene Stellen.» Für ungelernte Service-Kräfte sei die Situation schwieriger zu beurteilen, das komme immer auf die persönliche Situation an.

Den Desperado-Mitarbeitern, die nun von einem Tag auf den anderen auf der Strasse gelandet sind, empfiehlt er: «Zuerst sofort den CV aktualisieren. Und sein Netzwerk in der Branche aktivieren. Das ist das Wichtigste überhaupt, denn in der Gastronomie gehen viele Jobs unter der Hand weg.»

Offen bleiben übrigens die Desperado-Filialen an der Heinrichstrasse in Zürich sowie in Mosseedorf BE und Gerlafingen SO; dies, weil dort Franchisenehmer verantwortlich sind.

