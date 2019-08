Stanser Einbahnsystem endet in Fiasko

Im Dorfzentrum von Stans herrschte gestern Donnerstag ein Einbahnverkehr auf einem Teilstück. Geführt wurde der Versuch des Einbahnverkehrs im Uhrzeigersinn: Wer ins Dorf fahren wollte, musste durch die Robert-Durrerstrasse fahren, wer aus dem Zentrum wollte, musste die Stansstaderstrasse benützen.

Umfrage Soll das neue Verkehrs-Regime in Stans weitergeführt werden? Ja, dies wurde schliesslich an der Gemeindeversammlung mit grossem Mehr beschlossen.

Nein, was am Donnerstag passierte war eine reine Katastrophe.

Ich bin davon nicht betroffen.



Aber schon am ersten Tag sorgte das neue Verkehrsregime für rote Köpfe, wie eine Leserreporterin sagt: «Ab ungefähr 16.30 Uhr bis nach 19 Uhr waren alle Zufahrtsstrassen auch in die Nachbarsdörfer verstopft.» Sie ärgert sich über «dieses Ghetto», weil wegen der vielen Baustellen rund um Stans viele Ferienreisende die Autobahn verlassen würden, in der Hoffnung, dass es über die Strassen der Dörfer leichter sei an ihre Ziele zu gelangen. «Stans war gestern derart zugefahren, obwohl noch gar nicht alle Bewohner aus den Ferien zurück sind und am Wochenende würde es wohl noch viel lustiger», sagt die aufgebrachte Frau weiter.

Experiment nach einem Tag abgebrochen

Auch ein anderer Leserreporter ärgerte sich grün und blau: «Dieser Versuch hat nicht weniger sondern mehr Verkehr gebracht.» Die Leidtragenden seien etwa Personen, die ins Spital mussten oder im Industriegebiet arbeiten, wie etwa die Angestellten der Pilatus Flugzeugwerke sowie die Kunden des Einkaufscenters Länderpark und aller Geschäfte im Dorfzentrum.

Der Ärger der Betroffenen war nur von kurzer Dauer, während dieser Artikel noch verfasst wurde: Denn bereits am Freitag wurde das Einbahnsystem nach einer Krisensitzung im Gemeinderat wieder abgebrochen, wie die «Luzerner Zeitung» berichtete.

Gemeinderat entschuldige sich

Beschlossen wurde die Regime-Änderung mit überwältigendem Mehr im Herbst 2018 an der Gemeindeversammlung. Vorgesehen war, dass der Testlauf ein Jahr dauern sollte. Die aktuelle, aufgrund von äusseren Faktoren herrschende Verkehrsproblematik sei unterschätzt worden, teilte die Gemeinde mit. Der Gemeinderat entschuldige sich dafür und werde die Situation nun mit Fachleuten analysieren.