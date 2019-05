Neulenker (18) schläft ein und fährt voll in Reisecar

Am Samstagabend kurz vor 23.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Neulenker auf der Autobahn A4 in Hünenberg Richtung Zürich. Dabei verlor er aufgrund eines Sekundenschlafs die Herrschaft über das Fahrzeug und prallte frontal gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Reisecars, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Bei der Kollision wurde der Autolenker mittelschwer verletzt und musste in ein Spital gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken.

Zudem wurde die Fahrbahn auf einer Länge von etwa 200-300 Meter durch auslaufende Motorflüssigkeiten sowie Trümmerteile verschmutzt und musste gereinigt werden.

Dem Unfallverursacher wurde der Führerausweis auf Probe abgenommen. Er muss sich jetzt vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

