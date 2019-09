Niemand weiss, wo diese vermissten Menschen sind

Zum Teil sind die Vermissten schon seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr da. Einfach weg, nie mehr gesehen. Doch die Zentralschweizer Polizeikorps vergessen diese Menschen nicht: Vermisste Personen suchen sie auch nach langer Zeit noch und haben auf ihren Internetseiten entsprechende Aufrufe geschaltet.

In der Bilderstrecke oben gibt es Bilder von Vermissten mit den entsprechenden Angaben der Polizei. Diese ist auch nach Jahren dankbar für Hinweise, wie Judith Aklin, Mediensprecherin der Zuger Polizei, sagt: «Irgendwann sind alle Ermittlungsansätze ausgeschöpft, dann braucht die Polizei neue Hinweise, denen sie in jedem Fall nachgeht. Für die Angehörigen ist es sehr schwierig, nicht zu wissen, was mit ihren Liebsten passiert ist.»

So könne es beispielsweise sein, dass nach Jahren irgendjemand in der Schweiz auf menschliche Überreste stösst. In der Folge werde versucht, die Identität zu klären und mit den offenen Vermisstmeldungen abzugleichen. Oder es sei möglich, dass jemand freiwillig abgetaucht sei, und dann Spuren dieser Person etwa auf Social Media auftauchen.

Viele Fragen bleiben offen

Die Angehörigen von vermissten Menschen müssen nicht nur das Leid der Ungewissheit ertragen, ein Vermisstenfall kann auch finanzielle Konsequenzen haben. Fragen zum Erbe, der Auflösung einer Ehe oder der Leistungen der Witwen-, Witwer- oder Waisenrente bleiben offen.

Die Angehörigen haben darauf erst Anspruch, wenn ein Vermisster von einem Gericht offiziell für verschollen oder tot erklärt wird. Ein entsprechendes Gesuch kann im Normalfall aber erst nach fünf Jahren gestellt werden.

Die meisten vermissten Personen aber würden glücklicherweise rasch wieder aufgefunden, sagt Judith Aklin von der Zuger Polizei. Das sei in der Regel Stunden oder Tage nach der Vermisstmeldung der Fall.

(mme)