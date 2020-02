Lieferwagen schleudert Frau über die Strasse

Kurz nach sieben Uhr ereignete sich am Donnerstag auf der Sandgasse in Reinach ein Verkehrsunfall, der eine Verletzte forderte.

Eine 60-jährige Frau wollte die Strasse im Bereich des Fussgängerstreifens neben dem Bahnübergang bei der Migros überqueren. Zur gleichen Zeit sei ein Peugeot-Lieferwagen auf sie zugefahren, der in Richtung Beinwil am See fuhr. Der Van fuhr in der Folge in die Frau und schleuderte sie mehrere Meter weit, wie die Kapo Aargau mitteilte.

Die 60-Jährige blieb auf der Strasse liegen, war jedoch noch ansprechbar. Mit einer Ambulanz wurde die Frau ins Spital gebracht, wo sie operiert werden musste. Das Opfer erlitt Knochenbrüche und Verletzungen der Lunge.

Laufende Ermittlungen

Wo genau und in welche Richtung die Fussgängerin die Strasse überquert hat, sei noch unklar. Entsprechende Ermittlungen der Kapo Aargau seien im Gange. Augenzeugen, die Hinweise zum Unfallhergang haben, werden gebeten, diese der Kantonspolizei Lenzburg zu melden unter der Nummer 062 886 01 17.

Wegen Spurensicherungen wurde die Sandgasse bis am Mittag gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich durch die Feuerwehr umgeleitet.

(jab)