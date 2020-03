Virus-Vorschriften gelten jetzt gar bei Beerdigungen

Wie die Stadt Luzern am Donnerstag mitteilte, gelten nun wegen des Coronavirus auch Einschränkungen bei Beerdigungen auf den Friedhöfen in der Stadt Luzern. Sie gelten vorerst bis zum 15. März.

Zentralschweiz-Push



So dürfen Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in China Hongkong, Südkorea, Iran, Norditalien oder in Singapur aufgehalten haben, nicht an Beerdigungen teilnehmen. Dies gilt auch für Menschen, die Grippesymptome wie etwa Fieber oder Husten haben.

Befehle mithilfe der Polizei zwangsweise durchsetzen

Alle Personen, die an Beerdigungen teilnehmen möchten, werden bei den jeweiligen Eingängen mündlich auf diese Auflagen aufmerksam gemacht. Wenn eine Person diese Anordnungen nicht befolge, werde diese «zwangsweise mithilfe der Polizei durchgesetzt». Ein Verstoss gegen diese Anordnung sei strafbar, heisst es in der Mitteilung.