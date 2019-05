Hier gehen Oldtimer-Träume in Erfüllung

Am 25. und 26. Mai 2019 präsentieren 200 nationale und internationale Aussteller in der Messe Luzern bei der Swiss Classic World über 600 Fahrzeuge ein vielfältiges Angebot rund um die beliebten Oldtimer und Classic Cars. Am Ausstellungswochenende werden rund 14‘000 Besucher erwartet.

In unserer Bildstrecke kriegen Sie eine Kostprobe von der Oldtimer Messe.

(mik)