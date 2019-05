Partygast sah lauter Teufel und richtete Blutbad an

Es geschah an einer Day Dance Party an der Reuss in Buchrain im Sommer 2016: Ein damals 22-jähriger Mann aus einer Luzerner Agglogemeinde verletzte mit einem Messer mehrere andere Gäste, zwei davon schwer. Im Urteil des Kriminalgerichtes, das nun gesprochen wurde, heisst es, «der Mann hat versucht, mehrere Menschen zu töten».

Alkohol, Marihuana, Kokain, Thai-Pille

Dazu kam es im Drogenrausch. Bereits am frühen Nachmittag konsumierte der Türke Alkohol und rauchte Marihuana. Später floss noch mehr Alkohol, und er schluckte eine eine Thai-Pille. Laut Urteil nahm er auch Kokain und möglicherweise LSD.

Als er an der Party auf einen Mann traf, der ihn früher zusammengeschlagen hatte, ergriff ihn die Angst und hatte laut Urteil den subjektiven Eindruck, Leute würden sich sammeln, um ihn anzugreifen und er rief deswegen sogar die Polizei an. Diese jedoch sagte ihm laut Urteil, sie könne ihn nicht vorsorglich beschützen, er solle zusammen mit Kollegen die Party verlassen. Laut dem Urteil herrschte an der Party eine «friedliche und heitere Stimmung».

Er sah Teufel mit grausigem Lachen

Wenig später nach dem Telefon mit der Polizei glaubte der Mann dann, einige Leute, «welche ein ‹gruusiges Lachen› hatten und wie ‹Tüüfel› ausschauten, kämen mit den Fäusten auf ihn los». Dann zückte er ein Messer, verletzte zuerst eine Frau leicht. Einem Partygast, der der Frau helfen wollte, schlitzte er ein sieben Zentimeter und drei Zentimeter tiefe Wunde in den Hals, wodurch dieser in Lebensgefahr geriet. Auch einen weiteren Mann und eine Frau verletzte er am Hals, die Frau wurde ebenfalls lebensbedrohlich verletzt. Dass die Opfer überlebten, sei letztlich nur dem Zufall beziehungsweise der raschen medizinischen Versorgung zu verdanken, heisst es im Urteil.

Nach einer Woche stellte er sich der Polizei

Nach der Tat flüchtete der Mann und tauchte unter. Eine Woche später stellte er sich dann der Polizei. Der Täter machte später geltend, er habe Paranoia gehabt und sich gegen Teufel verteidigt. Das Gericht verurteilte ihn zu 18 Monaten Gefängnis, wie dem am Freitag publizierten Urteil zu entnehmen ist. Die Anklage hatte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren gefordert.

Die mehrfache versuchte Tötung hat er laut Urteil im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen. Seinen Opfern muss er Genugtuung in der Höhe von 4000 bis 12'000 Franken bezahlen. Zudem wurde eine Suchtbehandlung angeordnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

(20 Minuten)