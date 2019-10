Weihnacht im Spätsommer – Passanten wundern sich

Draussen am Mühlenplatz in Luzern sitzen die Menschen in T-Shirts in den Gartenbeizen und geniessen das spätsommerliche Licht und die Wärme. Doch wer sich in den Coop City am gleichen Platz begibt, betritt eine andere Welt und staunt: Hier herrscht bereits eine beeindruckende weihnachtliche Atmosphäre. Bereits seit den letzten Septembertagen ist alles voller Glitzerschmuck, auch die Schaufenster erstrahlen im Weihnachts-Look, während Touristen in Flip Flops vorbeischlendern.

«Ich finde das stossend»

Die Luzerner auf dem Platz wundern sich über den frühen Start des Weihnachtsgeschäfts. Ein Student meint: «Ist für meinen Geschmack ein bisschen zu früh. Aber die Läden müssen halt Werbung machen und Ostern ist ja schon vorbei.» Und eine Leser-Reporterin, die ein Bild aus einer Coop-City-Filiale in Genf einschickte, schrieb dazu: «Ich finde es stossend, dass Coop bereits Weihnachtsdekoration anbringt.»

Bei Coop heisst es auf Anfrage, dass die Filiale in Luzern bereits jetzt schon weihnachtlich daherkommt, habe einen besonderen Grund: «Beim Coop City Luzern handelt es sich um die diesjährige Musterfiliale. Die Weihnachtsdeko wird flächendeckend erst Ende Oktober fertig angebracht.»

Ganzes Warenhaus zu dekorieren dauert

Alle anderen Coop-City-Filialen in der Schweiz würden jetzt beginnen, nach dem Luzerner Vorbild ihre Verkaufsgeschosse und Schaufenster langsam zu schmücken. «Sie beginnen schon jetzt, damit sie dann Ende Oktober alles fertig haben. Es dauert seine Zeit, bis ein zum Beispiel fünfgeschossiges Warenhaus fertig dekoriert ist», heisst es bei Coop weiter. Dies sei zum Beispiel bei der erwähnten Filiale in Genf der Fall.

Coop starte mit dem Verkauf von Weihnachtsartikeln schon seit vielen Jahren immer zur gleichen Zeit, nämlich Ende Oktober. «Unsere Erfahrungen zeigen, dass dies einem Kundenbedürfnis entspricht.» Übrigens täuscht der subjektive Eindruck, die Grossverteiler würden jedes Jahr früher mit der Weihnachtsdeko beginnen, zumindest bei Coop: «Wir hängen die Deko nicht früher oder später auf als in vergangenen Jahren.»

Migros beginnt in der letzten Oktoberwoche

Bei der Migros gilt die Vorgabe seit sechs Jahren, dass die Läden in der letzten Oktoberwoche beginnen, diese weihnächtlich zu dekorieren, damit Anfang November alles fertig ist. «Aber die Filialen haben natürlich einen gewissen Spielraum. So kann es sein, dass an einigen Standorten auch schon ein paar Tage zuvor Weihnachtsdeko sichtbar ist. Das ist für einige Kundinnen und Kunden zwar immer noch zu früh, lässt sich aber schon aus logistischen Gründen nicht ändern», sagt ein Migros-Sprecher.

Viele Konsumenten würden sich auf die Weihnachtszeit freuen: «Für viele Kundinnen und Kunden ist die Vorweihnachtszeit mit den kurzen und immer kälter werdenden Tagen die gemütlichste Zeit.»

