Personal von Feuerwerk-Hersteller halbiert

Das Neujahrsfeuerwerk am 1. Januar in Luzern wird erstmals klimaneutral durchgeführt, wie die Organisatoren mitteilten. Die Auswirkungen von Feuerwerk auf die Umwelt seien bei einem Treffen mit dem Feuerwerkhersteller Bugano in Neudorf diskutiert worden. Dort setzt man vieles daran, Feuerwerk umweltfreundlicher zu machen: «Wir haben in der Produktion bereits vieles optimiert», sagt Bugano-Inhaber Toni Bussmann.

Umfrage Magst du Feuerwerk? Ja, das ist soooo schön!

Ja, aber wegen Gewissensbissen verzichte ich darauf.

Feuerwerk gefällt mir nicht.

Toll finde ich Feuerwerk schon, mir tun aber die Tiere leid.

«So werden Verpackungsmaterial und Etiketten aus der Schweiz bezogen, Salpeter aus Spanien und der Schwefel aus Basel, Schweizerhalle», so der Inhaber. Zudem habe man in den Produktionshallen alle Ölheizungen durch Erdsondenheizungen ersetzt.

«Ich kann ja nicht plötzlich anfangen, Schokolade zu produzieren»

Die zunehmende Kritik an Feuerwerken macht Bugano zu schaffen, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Dass mehrere Migros Genossenschaften vor dem 1. August beschlossen haben kein Feuerwerk mehr zu verkaufen, habe das Unternehmen hart getroffen. «Die Migros war bislang unser grösster Kunde», sagt Bussmann zum Blatt.

«Mit dem Verkaufsverzicht möchten wir einen Teil zur Entlastung von Mensch, Tier und Umwelt beitragen», so ein Migros-Sprecher. Auch der Obi-Baumarkt verkauft heuer kein Feuerwerk. Otto's, Volg oder Denner hätten schon länger kein Feuerwerk mehr im Sortiment. Bei Coop, Landi oder Adli kann man hingegen Feuerwerkartikel kaufen.

Die Bugano-Belegschaft sei inzwischen von ursprünglich beinahe 40 Personen auf 20 geschrumpft. Bussmann will aber nicht aufgeben: «Ich kann ja nicht plötzlich anfangen, Schokolade zu produzieren.» Wer Feuerwerk wegen Klimabedenken verbieten wolle, «schiesst mit Kanonen auf Spatzen. Innerhalb von zwei Stunden sind die Schadstoffbelastungen in der Luft abgebaut, da gibt es viel Schlimmeres für die Umwelt.»

1700 Tonnen Feuerwerk jedes Jahr

Die Verkaufszahlen seien in den letzten Jahren «sehr stabil geblieben», sagt der Präsident der Schweizerischen Koordinationsstelle Feuerwerk Urs Corradini. Jährlich werden in der Schweiz rund 1700 Tonnen Feuerwerk und pyrotechnische Gegenstände verbraucht. Rund zwei Drittel dieser Menge würden dabei auf den 1. August und rund ein Drittel auf Silvester entfallen.

Der Neujahrszauber in Luzern wird von mehreren Hotels, Luzern Tourismus, der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern und dem verband Luzern Hotels organisiert. Das Feuerwerk beginnt um 20.15 Uhr.

(gwa)