Amokfahrer gefährdete Passanten in Luzern

An Silvester fuhr ein 18-jähriger Schweizer ohne Fahrausweis gegen 22.10 Uhr angetrunken und unter Drogeneinfluss von der Dreilindenstrasse in Richtung Neustadt. Auf seiner Fahrt war er auf mehreren Einbahnstrassen unterwegs und prallte dann in eine Parkverbotstafel, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Auf der Seebrücke durchbrach er gar eine Polizeisperre. Auf seiner weiteren Amokfahrt gefährdete er im Bereich der Stadthausstrasse zwei Passanten, die sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnten.

Endstation Veloparkplatz und Festnahme des Mannes

In der Winkelriedstrasse kam er von der Strasse ab und fuhr frontal gegen einen Veloparkplatz. Dabei beschädigte er mehrere Velos. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 15'000 Franken. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Ein erster Drogenschnelltest ergab, dass der 18-Jährige vor seiner Irrfahrt Cannabis, Kokain und Benzodiazepine konsumiert hatte. Ausserdem hatte er 0,56 Promille Alkohol im Blut.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. «Zudem wäre es hilfreich, wenn sich die beiden Passanten, die sich im Bereich der Stadthausstrasse in Sicherheit bringen mussten, bei der Polizei melden würden», sagt Simon Kopp, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Hinweise sind der Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.

(dag)