Pferde und Ziegen sterben in Flammenhölle

Um 3 Uhr in der Nacht auf Donnerstag bemerkte ein Anwohner, dass im Gebiet Bochslig in Schwarzenberg zwei Ställe brennen.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, standen beide Ställe in Vollbrand, als die Feuerwehr vor Ort eintraf.



Zwei Ziegen konnten den Flammen entkommen. Drei Kleinpferde und acht Ziegen sind jedoch beim Brand umgekommen, heisst es weiter.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Brandermittler der Polizei untersuchen die Brandursache. 30 Angehörige der Feuerwehr Schwarzenberg waren im Einsatz.

