Pickup zertrümmert Gartenrestaurant

Plötzlich krachte es: Am Montagmorgen kam es in Entlebuch zu einem Selbstunfall eines Lieferwagens. Das Fahrzeug kam aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab und prallte in ein Gartenrestaurant. Drittpersonen wurden nicht verletzt. Der Lenker des Lieferwagens erlitt einen Schock.



Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug im Bereich der Einmündung Wilgutstrasse nach links, überquerte die Gegenfahrbahn und das Trottoir. Anschliessend prallte der Lieferwagen gegen das Mobiliar und die Fassade des dortigen Restaurants. Dieses war zum Unfallzeitpunkt geschlossen.



Drittpersonen wurden nicht verletzt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 50‘000 Franken.

(mme)