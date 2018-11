Pilatus-Jet fliegt Verletzte aus australischem Busch

Nun können Jets aus Stans Menschenleben retten: Pilatus Aircraft hat nämlich am Montag den ersten Ambulanz PC-24 nach Australien geliefert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Der Pilatus-Jet soll ab 2019 für Royal Flying Doctor Service of Australia (RFDS Western Operations) in ganz Australien im Einsatz sein.

Der Royal Flying Doctor Service of Australia (RFDS Western Operations) ist laut Mitteilung eine der grössten flugmedizinischen Organisationen der Welt. Das Unternehmen bietet in Australien eine umfassende medizinische Grundversorgung und einen 24-Stunden-Notfall-Service an.

Auf Wunsch von RFDS Western Operation wurde der PC-24 mit einer speziellen Inneneinrichtung ausgestattet. Die Kabine bietet neben den medizinischen Geräten Platz für Betten für drei Patienten sowie zusätzliche Sitze für medizinisches Personal. Je nach Einsatz kann die Kabine flexibel und schnell verändert werden.

«Das innovative Ambulanz-Interieur ist weltweit das erste dieser Art – ein entscheidender Faktor für unsere Patiententransporte», sagt Rebecca Tomkinson, CEO bei RFDS. Es stelle eine markante Verbesserung der Gesundheitsversorgung für die Einwohner Australiens dar, vor allem für die in entlegenen Gebieten. Ausserdem ermöglicht ein grosses Frachttor und ein elektrischer Patiententraglift ein sicheres Ein- und Ausladen.

Pilatus-Jet startet im «Busch» durch

Oscar J. Schwenk, Verwaltungsratspräsident von Pilatus, schwärmt von der jüngsten Entwicklung aus seinem Haus: «Der PC-24 wird die Notaufnahme-Station am Himmel werden. Das Flugzeug wird primär für längere Strecken eingesetzt werden, wo ein schnelleres Flugzeug wie der PC-24 ideal ist.» Der PC-24 sei in Zusammenarbeit mit der Schweizer Firma Aerolite AG von Beginn an für den «Outback-Einsatz» entwickelt worden.

Für eine durchgängige Patientenüberwachung und -betreuung sorgen Sauerstoff-, Vakuum- und Stromversorgungssysteme, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens weiter. Eine zusätzliche Sicherheit biete ein zweites separates Stromversorgungssystem für die Kabine. Zur Sicherheit trage auch ein Kommunikationssysteme für die Medizincrew bei, die eine unterbruchfreie Unterstützung ermögliche.

