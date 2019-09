Plötzlich loderte der Quad lichterloh

Gegen 18.10 Uhr am Mittwoch ist in Hildisrieden ein Quad in Brand geraten. Der 20-Jährige Quadfahrer hatte mit dem Fahrzeug zuvor noch Feldarbeiten ausgeführt und war auf dem Rückweg zu seinem Arbeitgeber, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.



Kurz nach dem Kreisel Zentrum bemerkte der 20-Jährige, dass aus dem Quad Rauch entwich. «Wenige Augenblicke später stand der Quad in Vollbrand», heisst es in der Polizeimeldung. Die ausgerückte Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Verletzt wurde niemand. Am Quad entstand Totalschaden. Wie viel Sachschaden am Trottoir entstand, ist noch unklar. Wieso das Fahrzeug in Brand geraten war, wird abgeklärt. Im Vordergrund steht laut Polizei ein technischer Defekt.

