Plötzlich war die Ferienwohnung ein Bordell

«Alle wussten offenbar davon, nur mir sagte keiner etwas», sagt der Gastronom Hans P. Wanner gegenüber Zentralplus. Denn: In einer Ferienwohnung, die der Gastronom vermietet, war eine Prostituierte eingezogen. Die Wohnung an der Rigistrasse in Luzern nutzte sie für das Sexgewerbe.

Mehrfach sei deswegen auch die Polizei ausgerückt, ein Nachbar hatte die Ordnungshüter gerufen. Wanner wurde dies jedoch nicht gemeldet. «Ich bin der Meinung, dass die Polizei mich als Vermieter hätte informieren müssen. Wie soll ich gegen die gewerbliche Nutzung vorgehen, wenn ich nichts davon weiss?», sagt er zum Onlineportal.

Hausordnung wurde verschärft

Der Vermieter hofft nun darauf, dass die Verantwortlichen gefunden und bestraft werden: «Das wird auch allen anderen, die so etwas betreiben, einen Schuss vor den Bug versetzen», sagt er.

Gleichzeitig hat Wanner, der noch eine zweite Ferienwohnung besitzt, auch die Regeln für die Benutzung seiner Wohnungen verschärft: «Wir geben den Gästen nun eine achtseitige Hausordnung ab, die sie unterzeichnen müssen», so der Vermieter. Wer eine Wohnung mieten will, muss sich ausweisen. Wer heimlich weitere Gäste in die Wohnung bringt, fliegt raus. Das scheint zu funktionieren. Wanner: «Es kam seither zu keinen Vorfällen mehr.»

Gastronom Wanner, der das Fondue House und das Hotel Falken betreibt, ist vertraut mit ähnlichen Maschen – etwa, dass Hotelzimmer von Prostituierten genutzt werden. «Als Hotelier kenne ich das bestens: Eine Dame bucht alleine ein Doppelzimmer und hat dann alle drei Stunden eine andere Begleitung.» Der Fall mit der Ferienwohnung habe ihn aber doch überrascht.

