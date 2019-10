Polizei spielt jetzt auch Puppentheater

Polizisten verteilen Bussen, jagen Verbrecher und protokollieren Verkehrsunfälle – und sie spielen Puppentheater. Zumindest einige Polizisten im Kanton Uri: Zahlreiche Kindergärtler und Kindergärtlerinnen des Kantons Uri durften am 28. und 29. Oktober das Theaterstück «Die verschwundenen Äpfel» des Puppentheaters tiramisü anschauen. Gemeinsam mit einem Verkehrsinstruktoren-Team der Kantonspolizei Uri sollten die Kleinen so lernen, wie man sich in Verkehrssituationen richtig verhält.

Die rund 450 Mädchen und Jungen, die am Anlass teilnahmen, wurden «auf einer sachlichen und emotionalen Ebene für die Gefahren im Strassenverkehr sensibilisert», wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Unter anderem lernten sie das Überqueren eines Fussgängerstreifens mit dem Merksatz: «wartä, luägä, losä und läufä».

Das Puppentheater tiramisü soll ergänzend zur Verkehrserziehung der Eltern, der Kindergartenlehrperson und der Verkehrsinstruktoren wirken, schreibt die Kantonspolizei Uri.

Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu steigern und Verkehrsunfälle zu verhindern.

Die TCS Sektion Uri unterstützt die Aufführungen finanziell. Dieses Jahr konnten «Die verschwundenen Äpfel» in den Urner Gemeinden Bürglen, Gurtnellen und Altdorf aufgeführt werden.

(jab)