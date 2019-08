Grossbrand zerstört Bootswerft am Zürichsee

In einer Bootswerft in der Seestrasse in Lachen ist kurz nach Mitternacht ein Brand ausgebrochen. Aufgrund des beissenden Rauches und der Geruchsimmissionen bat die Kantonspolizei Schwyz die Bevölkerung von Lachen, die Türen und Fenster zu schliessen.

Im Einsatz standen die Feuerwehren von Lachen, Altendorf, Galgenen, Schübelbach, die Stützpunktfeuerwehren von Pfäffikon und Einsiedeln, der Seerettungsdienst Pfäffikon, der Kata-Stab Siebnen, der SEE Höfe, der Rettungsdienst Lachen sowie das Amt für Umweltschutz.

Meldungen über verletzte Personen liegen zur Zeit nicht vor.



(Video: Leser-Reporter)

Am Dienstagmorgen gab die Polizei dann Entwarnung: Der Brand konnte weitgehend eingedämmt werden und aktuell durchgeführte Luftmessungen seien negativ verlaufen. Folglich konnten Türen und Fenster wieder geöffnet werden.

Die Bootswerft und die eingelagerten Boote wurden beim Brand stark beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ist, kann derzeit jedoch noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

