Polizei blitzte über 300 Autos

Am Mittwoch führte die Kantonspolizei Schwyz in Schübelbach und in Lachen innerorts Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei hat sie «hohe Übertretungszahlen festgestellt», teilte sie gestern mit.

In Schübelbach wurden in 90 Minuten 82 Fahrzeuge geblitzt. In Lachen wurden in drei Stunden an zwei Standorten 211 Autos geblitzt. Die durchgeführten Kontrollen wurden laut Polizei von Anwohnern gewünscht. 20m

(20 Minuten)