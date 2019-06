Polizei büsst an Techno-Party Kiffer und Kokser

Das Openair «teCHAMSee» verlief mehrheitlich friedlich, lobt zwar die Polizei am Montag. Rund 8'000 Personen feierten am Samstag zu Technoklängen in Zug – einige davon hatten Kontakt mit der Zuger Polizei, die dort eine Kontrolle durchführte.

24 Kiffer erhalten Busse

«Während des ganzen Anlasses mussten die Einsatzkräfte der Zuger Polizei 24 Ordnungsbussen wegen Marihuanakonsums ausstellen. Zudem wurden neun Personen wegen Marihuana- und Kokainbesitzes verzeigt. In 16 Fällen haben die Einsatzkräfte Marihuana über 10 Gramm sichergestellt», schreiben die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag. Ausserdem erwähnt wurden auch noch fünf Bussen wegen Litterings.

Unbekannter schlägt 32-Jährigen nieder

Auf dem Festgelände im Hirsgarten in Cham kam laut Polizei weiter «zu mehreren kleineren Rangeleien, die vom privaten Sicherheitsdienst jeweils schnell aufgelöst werden konnten». Ein 32-jähriger Festbesucher wurde verletzt, als er von einem Unbekannten einen Schlag ins Gesicht erhalten hat. Das Opfer begab sich nach der Erstversorgung durch den Sanitätsdienst selbstständig zur Kontrolle ins Spital.

Die nächste Ausgabe des Techamsee findet am 7. September statt. Es ist bereits die 9. Ausgabe dieses Technofestivals in Cham.

(mme)