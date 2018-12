Polizei fasst Diebesgruppe

Die Luzerner Polizei hat am Donnerstagnachmittag vier Personen in Dierikon kontrolliert, die sich im Gebiet der Mall of Switzerland auffälig verhalten hatten. Bei der Durchsuchung ihres Autos fand die Polizei präparierte Taschen, welche für Ladendiebstähle verwendet werden. Zudem konnten diverse gestohlene Handtaschen und Kleider sichergestellt werden. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf rund 1'500 Franken.

Beim Diebesquartett handelt es sich um drei Männer und eine Frau. Sie sind zwischen 22 und 42 Jahren alt und stammen aus Lettland. Die Beschuldigten wurden befragt, das Amt für Migration hat den vier Personen eine Wegweisung aus der Schweiz verfügt und eine Einreisesperre für drei Jahre ausgesprochen.

(mik)