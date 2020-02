Polizei findet Haschisch, Gras, Kokain und Waffen

An der Chamerstrasse in Rotkreuz hat die Zuger Polizei am Montag, 20. Januar ein Fahrzeug angehalten und dessen Insassen überprüft, wie sie am Dienstag mitteilte. Ein Glückstreffer: Beim Beifahrer fanden die Polizisten ein Kilogramm Haschisch, 50 Gramm Marihuana und 1,3 Gramm Kokain.

Der Pikett-Staatsanwalt ordnete eine Hausdurchsuchung beim 21-jährigen Nordmazedonier an: Dabei stellten die Polizisten nochmals 35 Gramm Kokain und verschiedene Betäubungsmittelutensilien sicher. Und: Drei verbotene Waffen fand die Polizei auch gleich noch. Dabei handle es sich unter anderem um einen Schlagring, heisst es auf Anfrage.

Der mutmassliche Drogendealer wurde festgenommen. Bei der Befragung gab er an, dass er die Drogen für sich selbst gekauft habe.

Fünf Kilogramm Gras verkauft

Einen weiteren mutmasslichen Drogendealer wurde am vergangenen Mittwoch von Zivilpolizisten in Zug gefasst. Der 24-jährige Schweizer hatte 15 Gramm Marihuana dabei. «Der Pikett-Staatsanwalt ordnete daraufhin eine Hausdurchsuchung an», heisst es in der Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden.

Dort entdeckte die Polizei 400 Gramm Marihuana und mehrere tausend Franken Bargeld. Und: Auch in diesem Fall fand die Polizei verbotene Waffen. Hier handle es sich um ein verbotenes Messer sowie einen Schlagstock. Der Mann wurde festgenommen. «Der Mann gab in der Befragung an, in den letzten ein- bis eineinhalb Jahren rund fünf Kilogramm Marihuana weiterverkauft zu haben», so die Mitteilung.

Gegen beide Dealer wurde eine Strafverfahren eröffnet wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz. Die beiden Männer sind inzwischen wieder auf freiem Fuss.

(gwa)