Polizei stoppt Blaufahrer mit über 2 Promille

Am Dienstagmorgen um 10 Uhr hielt eine Patrouille der Luzerner Polizei in Sursee einen Personenwagen an und kontrollierte den Fahrzeuglenker.

Ein durchgeführter Atemlufttest beim 52-jährigen Mann ergab einen Wert von 2,24 Promille. Sein Führerausweis wurde zuhanden der Admistrativbehörden abgenommen. Der 52-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Sursee verzeigt.

(mik)